Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 16 октября
Общество
07.10.2022 09:08
Утром 7 октября Росавиация снова продлила ограничение полетов в 11 аэропортах России.
Воздушные гавани Краснодара, Геленджика, Анапы, Белгорода, Симферополя, Ростова-на-Дону, Брянска, Элисты, Курска, Воронежа и Липецка не будут работать как минимум до 16 октября.
Остальные аэропорты России работают в обычном режиме. В том числе воздушные гавани Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Волгограда.
Аэропорты ЮФО и средней полосы России приостановили работу с 24 февраля в связи с началом специальной военной операции на Донбассе.
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