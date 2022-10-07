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Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 16 октября

Общество
07.10.2022 09:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogranichenie-raboty-aeroportov-v-krasnodarskom-krae-prodlili-do-16-oktyabrya
Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 16 октября
Фото unsplash.com

Утром 7 октября Росавиация снова продлила ограничение полетов в 11 аэропортах России.

Воздушные гавани Краснодара, Геленджика, Анапы, Белгорода, Симферополя, Ростова-на-Дону, Брянска, Элисты, Курска, Воронежа и Липецка не будут работать как минимум до 16 октября.

Остальные аэропорты России работают в обычном режиме. В том числе воздушные гавани Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Волгограда.

Аэропорты ЮФО и средней полосы России приостановили работу с 24 февраля в связи с началом специальной военной операции на Донбассе.

Читайте также: маршрут «Ласточки» из Ростова-на-Дону с 11 октября продлят до аэропорта Сочи.

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