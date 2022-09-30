Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 10 октября
Общество
30.09.2022 09:09
Утром 30 сентября в Росавиации сообщили о продлении режима ограничения полетов в 11 аэропортов РФ.
До 10 октября остаются закрытыми воздушные гавани Краснодара, Геленджика, Анапы, Белгорода, Симферополя, Ростова-на-Дону, Брянска, Элисты, Курска, Воронежа и Липецка.
Остальные аэропорты России работают штатно.
Авиаперевозчикам рекомендуется организовать перевозку пассажиров через аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Волгограда, сообщает пресс-служба Росавиации.
Читайте также: аэропорт Сочи до конца года планирует обслужить 1,1 млн пассажиров на международных рейсах.
Популярные новости
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
- В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
- Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации