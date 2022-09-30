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Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 10 октября

Общество
30.09.2022 09:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogranichenie-raboty-aeroportov-v-krasnodarskom-krae-prodlili-do-10-oktyabrya
Фото unsplash.com

Утром 30 сентября в Росавиации сообщили о продлении режима ограничения полетов в 11 аэропортов РФ.

До 10 октября остаются закрытыми воздушные гавани Краснодара, Геленджика, Анапы, Белгорода, Симферополя, Ростова-на-Дону, Брянска, Элисты, Курска, Воронежа и Липецка.

Остальные аэропорты России работают штатно.

Авиаперевозчикам рекомендуется организовать перевозку пассажиров через аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Волгограда, сообщает пресс-служба Росавиации.

Читайте также: аэропорт Сочи до конца года планирует обслужить 1,1 млн пассажиров на международных рейсах.

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