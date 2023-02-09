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Снято ограничение движения грузовиков между Новороссийском и Геленджиком

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogranichenie-na-dvizhenie-gruzovikov-mezhdu-novorossijskom-i-gelendzhikom-snyali
Снято ограничение движения грузовиков между Новороссийском и Геленджиком
Фото t.me/gibdd_nvrsk

С 12:00 9 февраля снято ограничение движения для грузовиков на участке трассы М-4 «Дон» между Новороссийском и Геленджиком, введенное из-за урагана.

Движение всех видов транспорта по автодороге М-4 «Дон» в сторону Геленджика осуществляется в штатном режиме, сообщает ОГИБДД Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за урагана ограничение движения ввели 6 февраля для «Газелей» и пустых фур на участке трассы с 1505 км (Геленджик) по 1537 км (Новороссийск). Запрет для машин с высокой парусностью действовал почти трое суток.

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