Снято ограничение движения грузовиков между Новороссийском и Геленджиком

С 12:00 9 февраля снято ограничение движения для грузовиков на участке трассы М-4 «Дон» между Новороссийском и Геленджиком, введенное из-за урагана.

Движение всех видов транспорта по автодороге М-4 «Дон» в сторону Геленджика осуществляется в штатном режиме, сообщает ОГИБДД Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за урагана ограничение движения ввели 6 февраля для «Газелей» и пустых фур на участке трассы с 1505 км (Геленджик) по 1537 км (Новороссийск). Запрет для машин с высокой парусностью действовал почти трое суток.