Снято ограничение движения грузовиков между Новороссийском и Геленджиком
Общество
09.02.2023 12:35
С 12:00 9 февраля снято ограничение движения для грузовиков на участке трассы М-4 «Дон» между Новороссийском и Геленджиком, введенное из-за урагана.
Движение всех видов транспорта по автодороге М-4 «Дон» в сторону Геленджика осуществляется в штатном режиме, сообщает ОГИБДД Новороссийска.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за урагана ограничение движения ввели 6 февраля для «Газелей» и пустых фур на участке трассы с 1505 км (Геленджик) по 1537 км (Новороссийск). Запрет для машин с высокой парусностью действовал почти трое суток.
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