Ограничение движения в дневное время для грузовиков ввели в Краснодаре

С 15 по 31 декабря большегрузы смогут передвигаться по городу только с 22:00 до 6:00.

Согласно постановлению, опубликованному администрацией Краснодара, во избежание предновогодних заторов в краевой столице ограничили движение грузовиков в дневное время.

Руководителям ТРЦ, складских комплексов, строительных компаний и предприятий, которые в своей деятельности постоянно используют грузовые автомобили, рекомендовали осуществлять перевозки таким транспортом по дорогам общего пользования только в ночное время.

Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Краснодара ранее было дано поручение разработать оптимальную схему подъезда грузовиков к торговым площадкам. УМВД по Краснодару рекомендовали усилить контроль за соблюдением ПДД, в том числе за нарушениями правил перевозки грузов.

