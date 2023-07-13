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Ограничение движения автомобилей продлят из-за ремонта коллектора на улице Тургенева в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogranichenie-dvizheniya-avtomobilej-prodlyat-iz-za-remonta-kollektora-na-ulitse-turgeneva-v-krasnodare
Ограничение движения автомобилей продлят из-за ремонта коллектора на улице Тургенева в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сроки пришлось перенести из-за замены аварийной трубы длиной в 135 м.

Восстановить движение общественного транспорта планируется с 17 июля по крайней правой полосе — от улицы Дальней до улицы Рашпилевской. Полностью открыть дорогу хотят к 24 июля.

Замглавы краевой столицы Максим Онищенко отметил, что замена всех аварийных участков необходима, чтобы подобные инциденты больше не возникали.

«Это займет больше времени, чем мы планировали изначально, но будет сделано основательно и на долгие годы. По поручению главы Краснодара мы прикладываем все усилия для минимизации дискомфорта жителей. Работы идут круглосуточно и находятся под постоянным личным контролем», — сообщил Онищенко.

Сейчас проходит замена сетей и подготовка территории к монтажу колодцев. Завершающей стадией станет переподключение нового коллектора к уже существующему, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре провалилась дорога на улице Тургенева. Провал проезжей части произошел днем 9 июля возле дома № 142. Предварительно, это случилось из-за порыва на сетях канализации.

Глава Краснодара проверил ход работ по устранению провала на улице Тургенева. Мэр краевой столицы отметил, что сотрудники «Краснодар Водоканала» работают круглосуточно.

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