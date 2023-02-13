Ограбил, чтобы купить спиртное: приезжий с ножом напал на женщину в парке Сочи
С заявлением о разбойном нападении в полицию Сочи обратилась местная жительница. Она рассказала, что в парке на ее сестру напал неизвестный мужчина.
Прибыв на место, полицейские выяснили, что злоумышленник подошел к женщине со спины и, угрожая ножом, потребовал отдать все деньги. Получив желаемое, разбойник скрылся.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители составили ориентировку и передали ее всем дежурным нарядам. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 25-летний приезжий. Мужчину задержали возле продуктового магазина. Выяснилось, что деньги он потратил на алкоголь.
На подозреваемого завели уголовное дело. За разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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