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Огонь распространяется: площадь лесного пожара под Новороссийском — 32 гектара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogon-rasprostranyaetsya-ploshhad-lesnogo-pozhara-pod-novorossijskom-32-gektara
Огонь распространяется: площадь лесного пожара под Новороссийском — 32 гектара
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Сильный ветер способствует дальнейшему распространению огня под Новороссийском.

К 17:45, по сообщению министерства природных ресурсов Краснодарского края, площадь лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо составила 32 гектара.

«Огонь распространяется вверх по хребту, тушение осложняется сильными порывами ветра с резкими изменениями направления», — написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

В ликвидации пожара в настоящее время участвуют 262 человека, 50 единиц спецтехники вертолет Ка-32.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», администрация Новороссийска просит людей на квадроциклах и мотоциклах класса эндуро помочь в подвозе воды на гору.

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