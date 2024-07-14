Огонь распространяется: площадь лесного пожара под Новороссийском — 32 гектара
Происшествия
14.07.2024 17:53
Сильный ветер способствует дальнейшему распространению огня под Новороссийском.
К 17:45, по сообщению министерства природных ресурсов Краснодарского края, площадь лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо составила 32 гектара.
«Огонь распространяется вверх по хребту, тушение осложняется сильными порывами ветра с резкими изменениями направления», — написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.
В ликвидации пожара в настоящее время участвуют 262 человека, 50 единиц спецтехники вертолет Ка-32.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», администрация Новороссийска просит людей на квадроциклах и мотоциклах класса эндуро помочь в подвозе воды на гору.