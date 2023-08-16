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Огонь на складе в Анапе охватил 1400 кв. метров, на место выехал пожарный поезд

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogon-na-sklade-v-anape-rasprostranilsya-na-1400-kv-metrov-na-mesto-vyehal-pozharnyj-poezd
Видео t.me/anapanovosti

Возгорание произошло днем 16 августа в хуторе Воскресенском на улице Привокзальном.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 13:03. Здание сначала загорелось на площади 80 кв. метров. Позже площадь возгорания выросла до 250 кв. метров.

В 14:35 площадь пожара на складе увеличилась до 1,4 тыс. кв. метров: 800 кв. метров — ангар и 600 кв. метров — трава. На место выехал пожарный поезд из Крымска.

Огонь тушат 84 человека и 27 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», местные жители рассказали, что в Воскресенском загорелся склад с макулатурой и пластиком. Дым относится в сторону железнодорожного вокзала.

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