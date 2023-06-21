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Огненные картины войны: изображение памятника «Дорога жизни» выложат из свечей в Туапсе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ognennye-kartiny-vojny-izobrazhenie-pamyatnika-doroga-zhizni-vylozhat-iz-svechej-v-tuapse
Огненные картины войны: изображение памятника «Дорога жизни» выложат из свечей в Туапсе
Фото пресс-службы администрации Туапсе

Акцию ко Дню памяти и скорби проведут 21 июня на площади Октябрьской революции, у арт-объекта «Туапсе». Начало мероприятия в 20:00.

Волонтеры, представители общественных организаций, казаки и жители города-курорта выложат из свечей картину, посвященную памятнику «Дорога жизни». Сам памятник располагается недалеко от Дома культуры железнодорожников на улице Богдана Хмельницкого. Он представляет собой машину — «полуторку» военного времени.

На месте памятника в 1942 году оставалась единственная грунтовая дорога, которая связывала Туапсе и линию фронта. По ней возили военные грузы, технику и доставляли солдат под непрерывными ударами немецкой авиации, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

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