Офтальмолог Куренков рассказал, чем грозит самолечение при ячмене

Ячмень возникает при снижении иммунитета, а также в связи с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, ячмень возникает на фоне патологических состояний края век — в месте, где находятся мейбомиевы железы.

От ячменя можно быстро избавиться при правильно лечении, отметил доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, хирург, профессор Вячеслав Куренков. По его словам, чтобы вылечиться, а воспаления не повторялись — следует обратиться к врачу. Так, при первых симптомах ячменя можно воспользоваться специальным физиотерапевтическим оборудованием.

«Веки входят в состав железистой системы, которая обеспечивает жизнедеятельность глаза. Поверхность глаза должна быть увлажнена, состав слезы тоже особым образом формируется, и разные типы желез там очень нужны», — подчеркнул специалист.

При самолечении ячменя воспаление может вырасти до 0,5 см в диаметре, отметил эксперт. Также врач предупредил, что ткань может расплавиться от воспаления, после чего потребуется установиться дренажи, чтобы очистить рану и заживить ее.

«После этого останется рубец на веке, и он может повлиять на функциональное состояние придаточного аппарата глаза» — цитирует офтальмолога радио Sputnik.

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