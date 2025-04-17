Официальная Лига КВН вновь стартовала на Кубани после длительного перерыва

Первый фестиваль Официальной Кубанской лиги состоится уже 18 апреля.

Капитан команды «Сборная факультета ШАДИ» Динара Гонтарь приехала из Ростова-на-Дону. В КВН играет со школьной скамьи.

«Жизнь с КВНом и юмором связала меня еще с детства. У меня мама всегда была юморная, в этом и выросла. Когда я уже поступила в университет, видела, что ребята играют в КВН, меня это очень сильно вдохновило, захотелось тоже выступать на сцене, показывать себя, какие-то шутки писать», — поделилась Динара Гонтарь.

С постковидных времен южным центром притяжения для веселых и находчивых станет кубанская столица. Благодаря этому краевые команды станут более конкурентноспособными на просторах КВН.

«Развитие КВН-движения вдохнуло полной грудью. Молодые члены клуба просто обрадовались, что сегодня это социальный лифт, подготовка молодых кадров в региональное и федеральное телевидение. Поэтому это очень большой вклад в развитие творчества в Краснодарском крае», — сказал руководитель Официальной Кубанской лиги КВН Евгений Бардиж.

Кубанские команды имеют успешный опыт в Высшей лиге — легендарные «Кубанские казаки», «Утомленные Солнцем», «БАК-Соучастники», «Русская дорога». Теперь в краевой столице созданы все условия для повторения триумфа.

«Мы обязаны продолжить эту славную традицию, дать возможность нынешним юмористам, которые проживают на территории края, пройти весь путь официального КВН», — отметил руководитель молодежного центра развития личности Краснодарского края Сергей Покатилов.

На фестиваль подали более 30 заявок из разных уголков страны, но не все команды смогут выступить на сцене — отбираются только лучшие. За качеством шуток также пристально следят.

«Мы попросили собрать лучшие шутки в небольшое пятиминутное выступление, можно бонусом еще что-то показать на пару минут. Мы из этого выбираем», — рассказал редактор и ведущий Официальной Кубанской лиги КВН Павел Моисеенко.

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