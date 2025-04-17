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Официальная Лига КВН вновь стартовала на Кубани после длительного перерыва

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/ofitsialnaya-liga-kvn-vnov-startovala-na-kubani-posle-dlitelnogo-pereryva
Официальная Лига КВН вновь стартовала на Кубани после длительного перерыва
Видео канала «Кубань 24»

Первый фестиваль Официальной Кубанской лиги состоится уже 18 апреля.

Капитан команды «Сборная факультета ШАДИ» Динара Гонтарь приехала из Ростова-на-Дону. В КВН играет со школьной скамьи.

«Жизнь с КВНом и юмором связала меня еще с детства. У меня мама всегда была юморная, в этом и выросла. Когда я уже поступила в университет, видела, что ребята играют в КВН, меня это очень сильно вдохновило, захотелось тоже выступать на сцене, показывать себя, какие-то шутки писать», — поделилась Динара Гонтарь.

С постковидных времен южным центром притяжения для веселых и находчивых станет кубанская столица. Благодаря этому краевые команды станут более конкурентноспособными на просторах КВН.

«Развитие КВН-движения вдохнуло полной грудью. Молодые члены клуба просто обрадовались, что сегодня это социальный лифт, подготовка молодых кадров в региональное и федеральное телевидение. Поэтому это очень большой вклад в развитие творчества в Краснодарском крае», — сказал руководитель Официальной Кубанской лиги КВН Евгений Бардиж.

Кубанские команды имеют успешный опыт в Высшей лиге — легендарные «Кубанские казаки», «Утомленные Солнцем», «БАК-Соучастники», «Русская дорога». Теперь в краевой столице созданы все условия для повторения триумфа.

«Мы обязаны продолжить эту славную традицию, дать возможность нынешним юмористам, которые проживают на территории края, пройти весь путь официального КВН», — отметил руководитель молодежного центра развития личности Краснодарского края Сергей Покатилов.

На фестиваль подали более 30 заявок из разных уголков страны, но не все команды смогут выступить на сцене — отбираются только лучшие. За качеством шуток также пристально следят.

«Мы попросили собрать лучшие шутки в небольшое пятиминутное выступление, можно бонусом еще что-то показать на пару минут. Мы из этого выбираем», — рассказал редактор и ведущий Официальной Кубанской лиги КВН Павел Моисеенко.

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