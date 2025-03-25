Развитие молодежного движения КВН обсудили в Краснодаре

Мэр Краснодара Евгений Наумов обсудил развитие КВН с представителями юмористического движения города.

Руководитель краевой столицы отметил важность КВН для развития творческой молодежи и поддержал идею — сделать краснодарский КВН брендом, которые будет известен во всей стране.

«Клуб веселых и находчивых — это не просто шутки, это способ саморазвития для детей и молодежи: навыки командной работы, публичных выступлений, креативного мышления. КВН не устаревший, он исторический», — добавил он.

Важное событие для КВН Краснодара — Кубок главы города. В прошлом году в рамках конкурса появился призовой денежный фонд. Помимо Кубка главы, в городе проводят фестивали юмора, лекции, мастер-классы и игры школьной лиги, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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