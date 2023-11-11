Офисное здание загорелось на улице Герцена в Краснодаре

О пожаре в офисном здании на улице Герцена сообщили в соцсетях днем 11 ноября очевидцы.

Видеозаписи запечатлели сильное задымление над крышей трехэтажного здания.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:29. Пожарные прибыли на место в 13:38, в 13:46 возгорание локализовали на площади 30 кв. м, а в 13:50 пожар был ликвидирован.

В тушении пожара участвовали 16 человек и шесть единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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