Офис врача общей практики открыли в горном ауле Хаджико в Сочи
Общество
07.03.2023 10:33
Об открытии нового медучреждения в Лазаревском районе 7 марта сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Замглавы Кубани рассказала, что офис врача общей практики в ауле Хаджико будет обслуживать свыше 2 тыс. человек. Из них 470 — дети.
«Люди очень ждали это медучреждение, ведь yаселенный пункт находится в горной местности, и им приходилось каждый раз ездить в поликлинику в город. Теперь местные жители смогут пройти обследование у кардиолога, невролога, эндокринолога и терапевта, сделать УЗИ, электрокардиографию и сдать анализ крови прямо в своем ауле», — написала Минькова в Telegram.
Всего в системе здравоохранения Кубани работают 262 ВОПа. В текущем году планируют построить еще 14 зданий.
Читайте также: отделение реабилитации открыли после ремонта в Кущевской ЦРБ.
Популярные новости
- «Карнавала» не будет: торговые площадки краснодарского ТРЦ закроют до конца марта
- По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
- Накрыла плащом-палаткой: кинолог из Новороссийска оказала помощь мужчине, потерявшему сознание на улице
- Сорвался в пропасть: два человека погибли и один пострадал при падении внедорожника в озеро в Кабардино-Балкарии
- Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
- По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей