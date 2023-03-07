Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Офис врача общей практики открыли в горном ауле Хаджико в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ofis-vracha-obshhej-praktiki-otkryli-v-gornom-aule-hadzhiko-v-sochi
Офис врача общей практики открыли в горном ауле Хаджико в Сочи
Фото t.me/minkovaanna23

Об открытии нового медучреждения в Лазаревском районе 7 марта сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани рассказала, что офис врача общей практики в ауле Хаджико будет обслуживать свыше 2 тыс. человек. Из них 470 — дети.

«Люди очень ждали это медучреждение, ведь yаселенный пункт находится в горной местности, и им приходилось каждый раз ездить в поликлинику в город. Теперь местные жители смогут пройти обследование у кардиолога, невролога, эндокринолога и терапевта, сделать УЗИ, электрокардиографию и сдать анализ крови прямо в своем ауле», — написала Минькова в Telegram.

Всего в системе здравоохранения Кубани работают 262 ВОПа. В текущем году планируют построить еще 14 зданий.

Читайте также: отделение реабилитации открыли после ремонта в Кущевской ЦРБ.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Две машины попали в провал, образовавшийся на дороге в Краснодаре
Две машины попали в провал, образовавшийся на дороге в Краснодаре
Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на миллиардера Константина Малофеева
ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на миллиардера Константина Малофеева
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Карнавала» не будет: торговые площадки краснодарского ТРЦ закроют до конца марта
  2. По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
  3. Накрыла плащом-палаткой: кинолог из Новороссийска оказала помощь мужчине, потерявшему сознание на улице
  4. Сорвался в пропасть: два человека погибли и один пострадал при падении внедорожника в озеро в Кабардино-Балкарии
  5. Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
  6. По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях