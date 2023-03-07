Офис врача общей практики открыли в горном ауле Хаджико в Сочи

Об открытии нового медучреждения в Лазаревском районе 7 марта сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани рассказала, что офис врача общей практики в ауле Хаджико будет обслуживать свыше 2 тыс. человек. Из них 470 — дети.

«Люди очень ждали это медучреждение, ведь yаселенный пункт находится в горной местности, и им приходилось каждый раз ездить в поликлинику в город. Теперь местные жители смогут пройти обследование у кардиолога, невролога, эндокринолога и терапевта, сделать УЗИ, электрокардиографию и сдать анализ крови прямо в своем ауле», — написала Минькова в Telegram.

Всего в системе здравоохранения Кубани работают 262 ВОПа. В текущем году планируют построить еще 14 зданий.

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