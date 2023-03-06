Отделение реабилитации открыли после ремонта в Кущевской ЦРБ
Общество
06.03.2023 10:26
В отделении реабилитации Кущевской центральной районной больницы оказывают как медицинскую, так и психологическую помощь.
Об этом 6 марта сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
«В Кущевской ЦРБ после ремонта открыли отделение реабилитации. Привели в порядок помещения, обновили оборудование», — написала Минькова в Telegram.
Реабилитация на всех этапах осуществляется мультидисциплинарной реабилитационной командой. В состав команды входят врачи физической и медицинской реабилитации. Также врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, специалист по эргореабилитации. Кроме того, в отделении работают инструкторы лечебной физкультуры, массажист, психолог, логопед и медсестры.
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