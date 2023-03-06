Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Отделение реабилитации открыли после ремонта в Кущевской ЦРБ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otdelenie-reabilitatsii-otkryli-posle-remonta-v-kushhevskoj-tsrb
Отделение реабилитации открыли после ремонта в Кущевской ЦРБ
Фото t.me/minkovaanna23

В отделении реабилитации Кущевской центральной районной больницы оказывают как медицинскую, так и психологическую помощь.

Об этом 6 марта сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«В Кущевской ЦРБ после ремонта открыли отделение реабилитации. Привели в порядок помещения, обновили оборудование», — написала Минькова в Telegram.

Реабилитация на всех этапах осуществляется мультидисциплинарной реабилитационной командой. В состав команды входят врачи физической и медицинской реабилитации. Также врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, специалист по эргореабилитации. Кроме того, в отделении работают инструкторы лечебной физкультуры, массажист, психолог, логопед и медсестры.

Читайте также: новую поликлинику на 450 пациентов в смену построят в Щербиновском районе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Квартира горела ночью на первом этаже многоэтажки в Краснодаре
  2. Выходит в самостоятельный рейс: первая в РФ женщина-машинист поведет поезд Томск — Адлер
  3. Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции
  4. В этом году на цветы в 8 Марта жители Краснодара готовы потратить 3 тыс. рублей
  5. В Краснодарском крае во время пожара в частном доме погибла 78-летняя пенсионерка
  6. В Краснодаре начали благоустраивать Николаевский бульвар
Прямой эфир
Мы в соцсетях