Офис врача общей практики откроют в поселке Ахтырском
Об этом 5 апреля сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале. Офис будет обслуживать свыше 2 тыс. местных жителей.
В медучреждении откроется кабинет врача общей практики, смотровой, процедурный, физиотерапевтический, прививочный кабинеты, дневной стационар, а также помещение для доврачебного приема и пропаганды здорового образа жизни.
«Офис ВОП оснастили новым оборудованием согласно современным стандартам оказания медицинской помощи», — сообщила Анна Минькова.
Вице-губернатор добавила, что местным жителям станет намного легче добираться до офиса, а также снизится загруженность поликлиники районной больницы.
«Пациенты в новом офисе ВОП смогут сдать необходимые анализы и получить квалифицированную медпомощь в условиях дневного стационара», — отметила Анна Минькова.
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