Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Офис врача общей практики откроют в поселке Ахтырском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ofis-vracha-obshhej-praktiki-otkroyut-v-poselke-ahtyrskom
Офис врача общей практики откроют в поселке Ахтырском
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 5 апреля сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале. Офис будет обслуживать свыше 2 тыс. местных жителей.

В медучреждении откроется кабинет врача общей практики, смотровой, процедурный, физиотерапевтический, прививочный кабинеты, дневной стационар, а также помещение для доврачебного приема и пропаганды здорового образа жизни.

«Офис ВОП оснастили новым оборудованием согласно современным стандартам оказания медицинской помощи», — сообщила Анна Минькова.

Вице-губернатор добавила, что местным жителям станет намного легче добираться до офиса, а также снизится загруженность поликлиники районной больницы.

«Пациенты в новом офисе ВОП смогут сдать необходимые анализы и получить квалифицированную медпомощь в условиях дневного стационара», — отметила Анна Минькова.

Читайте также: в Новороссийске хирурги спасли пациента с инсультом, прооперировав сонную артерию без единого разреза.

Статьи
Вы простудились: первые шаги при ОРВИ
Вы простудились: первые шаги при ОРВИ
Песах 2023: история и традиции еврейской Пасхи
Песах 2023: история и традиции еврейской Пасхи
Полезные свойства сала для организма
Полезные свойства сала для организма
Зачем мять пса? Нужен ли собакам массаж
Зачем мять пса? Нужен ли собакам массаж
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пропавший в Сочи отец хоккеиста Матвея Мичкова найден погибшим
  2. В суд ушло дело пластического хирурга, который изуродовал модель из Сочи и лишил ее возможности моргать
  3. ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: в Адыгее с подтопленных дачных участков эвакуировали 65 человек
  4. Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий опустился на 33 строчку в рейтинге самых богатых россиян
  5. В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
  6. На сухогрузе «Краснодар» торжественно подняли флаг кубанской столицы
Прямой эфир
Мы в соцсетях