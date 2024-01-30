Однушка, «Нива» и гараж: в ЦИК рассказали об имуществе Владимира Путина

Центральная избирательная комиссия России опубликовала сведения о доходах кандидата в президенты страны Владимира Путина.

По данным ЦИК, за последние 6 лет президент РФ заработал 67 млн 592 тыс. рублей. Такие доходы глава государства получил с зарплаты в Администрации президента, пенсии и доходов, а также от вкладов в банках и ценных бумаг.

Путину принадлежит два объекта недвижимости: 1-комнатная квартира в Санкт-Петербурге площадью 77 кв. метров и гараж в Санкт-Петербурге площадью 18 кв. метров.

В автопарке президента два автомобиля ГАЗ-М21 «Волга» 1960 и 1965 годов выпуска, «Нива», выпущенная в 2009 году, и прицеп «Скиф» 1987 года выпуска.

На банковских счетах Путина находится сумма в размере 54,4 млн рублей. Ему также принадлежат 230 акций ПАО «Банк Санкт-Петербург», номинальная стоимость каждой из них — 11,8 рублей.

Кроме того, у Путина в бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 153,7 кв. метров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЦИК 29 января зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ, которые пройдут в 2024 году — 15, 16 и 17 марта.