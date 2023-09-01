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Одностороннее движение введут на участке улицы Дагомысской в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/odnostoronnee-dvizhenie-vvedut-na-uchastke-ulitsy-dagomysskoj-v-sochi
Одностороннее движение введут на участке улицы Дагомысской в Сочи
Фото t.me/transport_i_dorogi

Движение по участку от Дагомысской до Чебрикова станет односторонним с 3 сентября.

«Одностороннее движение вводится на участке автомобильной дороги по улице Дагомысской от дома № 48/2 до № 46 Б по улице Чебрикова», — сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Решение приняли в ходе заседания межведомственной комиссии. В ее состав вошли представители ГИБДД, депутаты городского собрания, а также главы районов и общественники.

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