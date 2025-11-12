Одноклассники объяснили поступок мальчика, которого сутки искали в Краснодаре

В Краснодаре спустя сутки нашли пропавшего шестиклассника. Мальчик 11 ноября ушел в школу, но в учебном заведении не появился. Полицейским пришлось прочесать почти весь город, чтобы найти школьника.

Мальчика хорошо знают во всей школе. После его таинственного исчезновения одноклассники связали пропажу со строгими родителями и гиперопекой с их стороны.

— Они всей семьей договорились, что он не будет прогуливать, а он прогулял и боялся вернуться домой.

— У него все время родительский контроль, он не мог никому звонить. Новые номера могли ему, а он нет.

В то время как мальчика искали, он выходил на связь с одноклассниками. Те рассказали ему, что его поиски ведутся с привлечением телевидения.

— Мы не вернемся, пусть ищут. Я в репортаже сниматься не буду.

Пристальное внимание со стороны взрослых в таком возрасте может оказаться плачевным, говорят специалисты.

«Очень часто родители добавляют контроль, у ребенка формируется мнение, что он сам ничего не может или его действия неверны. Тут очень важно, чтобы родители нашли подход, который устраивал бы и их ребенка», — объясняет практикующий психолог Алена Гриненко.

По словам одноклассников, в это время Егор занимался своими делами, он не думал ни про учебу, ни про поиски.

«Из этого района парень в последний раз выходил на связь с одноклассниками. По Чистяковской роще, по всей видимости, он прогуливался со своими друзьями», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

Там его и нашли оперативники уголовного розыска. Пропавший подросток гулял с другом.

«Оперативники уголовного розыска выяснили, что ребенок находится в компании другого подростка, с которым они гуляют по различным районам краевого центра. Последний ранее неоднократно убегал из дома. Имея большой разыскной опыт, полицейские смогли убедить детей встретиться в Чистяковской роще, откуда их доставили в отдел для дальнейших разбирательств», — говорит начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Специалисты отмечают, что более рациональный подход родителей к контролю за детьми, не переходящий в гиперопеку, мог упростить поиски. Чтобы родители знали, где их дети, можно использовать современные средства связи, но это должно быть обоюдным решением.

«Надо обязательно использовать мессенджеры. Где бы он ни находился, он должен быть на связи, это для его безопасности. Также используйте GPS-навигацию. Но не для тотального контроля, а чтобы просто понимать, где он находится», — говорит мать двоих детей Иванна Булгакова.

Важно найти золотую середину между тотальным контролем и доверием в воспитании. Только тогда удастся предотвратить уходы подростков из дома, говорят психологи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12-летний мальчик пропал 11 ноября. Подросток ушел в школу и перестал выходить с родными на связь. По информации из соцсетей стало известно, что вместе с ним пропал еще один школьник, учащийся в восьмом классе.

Подпишись, здесь всегда интересно.