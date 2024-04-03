Одного унесли на носилках: несколько человек подрались у рынка в Новороссийске

Инцидент произошел 3 апреля в районе подземного пешеходного перехода возле центрального рынка города-героя.

О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы. По их словам, между двумя мужчинами произошел конфликт, затем началась потасовка. В результате одному из участников драки пришлось вызывать скорую, медики погрузили пострадавшего на носилки и увезли в больницу. О причинах конфликта не сообщается.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Новороссийска оперативно прибыли на место происшествия и задержали участников инцидента.

«В настоящее время ранее неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности местные жители 1990 и 1988 года рождения доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД по Новороссийску в Telegram.

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