Массовая драка студентов произошла возле техникума в Анапе

Инцидент произошел 29 марта на улице промышленно напротив Анапского индустриального техникума.

О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы в соцсетях. Они сняли на видео драку, в которой участвовали около 8 молодых людей. Разнять дерущихся парней попытались женщина, охранник и еще одна девушка.

В массовой драке студентов в Анапе теперь разбираются правоохранители.

«По факту конфликта между молодыми людьми в городском Отделе полиции зарегистрирован материал, назначено проведение проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана процессуальная оценка действиям участников драки», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

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