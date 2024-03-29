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Массовая драка студентов произошла возле техникума в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/massovaya-draka-studentov-proizoshla-vozle-tehnikuma-v-anape
Массовая драка студентов произошла возле техникума в Анапе
Фото t.me/pva_anapa

Инцидент произошел 29 марта на улице промышленно напротив Анапского индустриального техникума.

О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы в соцсетях. Они сняли на видео драку, в которой участвовали около 8 молодых людей. Разнять дерущихся парней попытались женщина, охранник и еще одна девушка.

В массовой драке студентов в Анапе теперь разбираются правоохранители.

«По факту конфликта между молодыми людьми в городском Отделе полиции зарегистрирован материал, назначено проведение проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана процессуальная оценка действиям участников драки», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

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