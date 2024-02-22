Одна из погибших в пожаре в Адыгее девочек пришла в гости из соседнего дома

В Адыгее возбудили уголовное дело по факту гибели детей во время пожара, который произошел поздно вечером 21 февраля в одном из домов в хуторе Игнатьевском Кошехабльского района.

По предварительным данным следствия, в момент пожара в частном доме находились две девочки в возрасте 11 и 15 лет. Их тела обнаружили пожарные после тушения возгорания. Одна из девочек жила в одном из соседних домов. Хозяйка дома в момент пожара отсутствовала.

Гиагинский межрайонный СО СУ СК по Республике Адыгея возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место происшествия. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Для установления точной причины пожара назначили пожарно-техническую экспертизу, следователи опрашивают очевидцев пожара, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании частного дома в хуторе Игнатьевском Кошехабльского района поступило 21 февраля в 23:18. К приезду пожарных дом горел открытым пламенем. Во время тушения в доме нашли тела двоих детей. В МЧС сообщили о том, что в прошлом году в доме установили пожарные извещатели, но хозяйка их демонтировала.