Одна из крупнейших строительных выставок страны «ЮгБилд» стартовала в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 28 февраля сообщил об открытии выставки «ЮгБилд» в соцсетях.

Глава Кубани отметил, что строительный комплекс края — один из крупнейших в стране.

«С новыми районами строим школы, детские сады, поликлиники, развиваем инженерную инфраструктуру — в этом году одновременно возводим более 150 объектов. По итогам прошлого года ввели 7,6 млн кв. м жилья», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

По словам губернатора, архитектурный облик кубанских городов и станиц зависит от производителей стройматериалов и оборудования, застройщиков и подрядчиков, архитекторов и дизайнеров.

«На площадке выставки они имеют возможность обменяться опытом использования самых передовых технологий, заключают партнерские соглашения и договариваются о новых проектах», — заключил глава Кубани.

Читайте также: гипсокартон за год подорожал в два раза в Краснодарском крае.