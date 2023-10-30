Гипсокартон за год подорожал в два раза в Краснодарском крае

Об этом свидетельствуют данные специалистов Краснодарстата. Строительные материалы в регионы за прошедший год заметно подорожали.

По данным на сентябрь, больше всего выросла цена гипсокартона — на 106,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Также сильно выросла стоимость металлочерепицы — на 19,3% и цемента — на 17,2%.

Масляные краски за год подорожали на 6,3%, еврошифер — на 5,8%, а виниловые обои — на 1,8%.

При этом на некоторые стройматериалы цены снизились. Ламинат и обрезные доски подешевели на 4,2%, древесностружечные плиты — на 5,5%, а красный кирпич — на 1,6%, сообщает «РБК Краснодар».

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