Одиннадцатиклассник из Краснодарского края стал призером Всероссийской олимпиады по экономике

Финал Всероссийской олимпиады по экономике прошел в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» в Москве.

В заключительном этапе олимпиады участвовали 375 старшеклассников со всей России. Ученик 11-го класса гимназии № 3 Краснодара Ярослав Волков стал призером состязаний. С наградой его поздравила замглавы региона Анна Минькова. Она отметила, что школьник достойно представил Кубань.

«Ярослав получил право поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю в течение 4-х лет. Поздравляю парня и его наставника с высоким достижением и желаю им новых побед», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Всероссийская олимпиада проходит по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня в 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. На Кубани в региональном этапе олимпиады приняли участие более 4 тыс. школьников. Победителями стали 181 школьник, призерами — 980, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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