Кондратьев поздравил победителей и призеров Всероссийской олимпиады по химии

Заключительный этап олимпиады прошел в Сириусе. Всего в нем приняли участие 313 школьников со всей России.

Команда Кубани в полном составе стала обладателями наград. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил победителей и призеров.

«Поздравляю победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии Алексея Шарпило из Кущевского района и краснодарца Никиту Малюка. Ребята отлично прошли испытания заключительного тура и стали лучшими из 313 школьников со всей страны. Также призером стал Аркадий Ежков из Краснодара. Благодарю наставников за подготовку наших юных талантов», — сказал Кондратьев.

Ежегодная Всероссийская олимпиада проводится по 24 предметам и состоит из четырех этапов — школьного, муниципального, регионального и заключительного. Дипломы победителей и призеров позволяют поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю. Дипломы действительны четыре года.

В региональном этапе олимпиады участвовали свыше 4 тыс. школьников из Краснодарского края. Победителями стали 181 человек, призерами — 980. Подробная информация об олимпиаде размещена на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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