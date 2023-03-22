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Две кубанские школьницы стали призерами Всероссийской олимпиады по французскому языку

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-kubanskie-shkolnitsy-stali-prizerami-vserossijskoj-olimpiady-po-frantsuzskomu-yazyku
Две кубанские школьницы стали призерами Всероссийской олимпиады по французскому языку
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 22 марта сообщила в соцсетях вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По словам замглавы региона, Яна Сметанко из Геленджика и Татьяна Куценок из Сочи победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по французскому языку. Их дипломы призера приравниваются к 100 баллам на ЕГЭ по французскому языку. В течение 4 лет школьницы получат право поступить в любой вуз России без профильного экзамена.

«Всего в финале олимпиады приняли участие более 200 школьников из 65 регионов России. Соревнование проходило на базе Российского университета дружбы народов. Участники выполняли сложнейшие устные и письменные задания. Поздравляю наших девушек и их наставников с достойным результатом! Желаю успехов и новых достижений», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Читайте также: во всероссийской олимпиаде примут участие около 4,5 тыс. школьников Кубани.

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