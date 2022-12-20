Один погиб и двое пострадали: иномарка вылетела с дороги и перевернулась в поле на Кубани
Происшествия
20.12.2022 13:32
Авария произошла около 6:00 в районе 6 км трассы Каневская — Березанская в Каневском районе.
По предварительным данным, 40-летний водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Машина съехала в поле и перевернулась.
В результате аварии погиб 42-летний пассажир автомобиля. Водитель и еще один 37-летний пассажир получили травмы. Их госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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