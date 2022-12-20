Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Один погиб и двое пострадали: иномарка вылетела с дороги и перевернулась в поле на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/odin-pogib-i-dvoe-postradali-inomarka-vyletela-s-dorogi-i-perevernulas-v-pole-na-kubani
Один погиб и двое пострадали: иномарка вылетела с дороги и перевернулась в поле на Кубани
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла около 6:00 в районе 6 км трассы Каневская — Березанская в Каневском районе.

По предварительным данным, 40-летний водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Машина съехала в поле и перевернулась.

В результате аварии погиб 42-летний пассажир автомобиля. Водитель и еще один 37-летний пассажир получили травмы. Их госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: водитель иномарки погиб, вылетев с дороги в лесополосу в Краснодарском крае.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга
Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новые зоны свободного творчества для граффити создадут в Краснодаре
  2. Максимальную выплату по больничным в России повысят с 1 января
  3. Жители ЮМР пожаловались на стаю бродячих собак во дворах в Краснодаре
  4. Афериста, вымогавшего по телефону у пенсионеров деньги за мнимые ДТП, будут судить в Краснодаре
  5. Прокуратура оспорит выход на свободу экс-диспетчера аэропорта Сочи, осужденного за госизмену
  6. Эксперт рассказал, когда лучше ставить новогоднюю елку
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях