Один из самых старых кубанских памятников Ленину отремонтируют в Армавире
Общество
24.03.2023 16:12
Памятник Владимиру Ленину расположен на Центральной площади города.
Специалисты сделают косметический ремонт — обновят плитку в нижней части монумента, а также отштукатурят пьедестал, пишет газета «Армавирский собеседник».
Памятник установили на Центральной площади в 1926 году. Он является точной копией памятника, который расположен перед Смольным институтом в Санкт-Петербурге. Во время Великой Отечественной войны монумент сохранили работники Армавирского литейного завода.
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