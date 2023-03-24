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Один из самых старых кубанских памятников Ленину отремонтируют в Армавире

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/odin-iz-samyh-staryh-kubanskih-pamyatnikov-leninu-otremontiruyut-v-armavire
Один из самых старых кубанских памятников Ленину отремонтируют в Армавире
Фото "Армавирский собеседник"

Памятник Владимиру Ленину расположен на Центральной площади города.

Специалисты сделают косметический ремонт — обновят плитку в нижней части монумента, а также отштукатурят пьедестал, пишет газета «Армавирский собеседник».

Памятник установили на Центральной площади в 1926 году. Он является точной копией памятника, который расположен перед Смольным институтом в Санкт-Петербурге. Во время Великой Отечественной войны монумент сохранили работники Армавирского литейного завода.

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