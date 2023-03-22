Фасад и чугунная лестница: утвержден список того, что нужно сохранить в старинном элеваторе в Новороссийске

Сохранение архитектурного облика исторического девятиэтажного здания элеватора как объекта культурного наследия проводится по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Новороссийский элеватор ― классический пример промышленного зодчества с фрагментами готики периода эклектики конца 19 века . Ранее экспертами управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края были утверждены границы исторического здания, а уже сейчас доказана достоверность сохранившихся элементов.

«Новороссийское здание элеватора уже долгое время не эксплуатируют по первоначальному назначению. Законодательство допускает адаптацию подобных исторических объектов под современные нужды. Лицензированная организация уже подготавливает программу таких мероприятий, в которой будет соблюдено сохранение уникальных особенностей, установленных в статусе предмета охраны», ― сообщил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

К предмету охраны новороссийского элеватора отнесли помещения и конструктивные особенности здания, в частности чугунную винтовую лестницу и архитектурно-художественное оформление фасадов. Все это будет строго сохранено при ремонтно-реставрационных работах.

Здание элеватора стало украшением города после открытия железнодорожного сообщения с портом в 1888 году. Именно тогда в портовый город потекло зерно с полей Кубани, Поволжья, Дона и Ставрополья.

Возведение здания проводилось в конце XIX века по проекту почетного члена Петербургской академии наук Станислава Кербедза. А над электрификацией и механической частью элеватора трудился выдающийся отечественный инженер Александр Щенснович.

Изображение нового элеватора даже помещалось на почтовых открытках, а уникальное устройство здания описывалось во многих архитекстурно-строительных изданиях советского времени. Осмотр «зернового замка» включали в экскурсионные показы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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