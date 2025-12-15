Один из пяти отравившихся парами сероводорода на Кубани — в тяжелом состоянии

Инцидент произошел на сахарном заводе в станице Ленинградской во время плановых работ на насосной станции предприятия.

При демонтаже задвижки в помещение начала поступать вода, обогащенная сероводородом. Трое рабочих потеряли сознание, отравление получили и другие сотрудники завода.

Всего госпитализировали пятерых пострадавших работников. По предварительным данным, один из них получил тяжкий вред здоровью, четверо — вред средней тяжести.

В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением врачей, угрозы жизни нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о происшествии на предприятии в Ленинградском округе стало известно 15 декабря. Прокуратура Ленинградского округа организовала проверку. Предварительно, при производстве технических работ была нарушена техника безопасности.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию.

