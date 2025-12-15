На Кубани пятеро рабочих сахарного завода отравились парами сероводорода

О происшествии на предприятии в Ленинградском округе стало известно 15 декабря

По предварительным данным, утром в понедельник во время плановых работ на насосной станции предприятия в станице Ленинградской при демонтаже задвижки в помещение стала поступать вода, обогащенная сероводородом.

В результате трое рабочих потеряли сознание. Другие работники при извлечении пострадавших из помещения также получили отравление. Госпитализированы пять человек.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что прокуратура Ленинградского округа организовала проверку. Предварительно, при производстве технических работ была нарушена техника безопасности.

Ленинградский межрайонный следственный отдел СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию. Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Для установления тяжести причиненного здоровью пострадавших вреда назначат судебные экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

