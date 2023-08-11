Один из пострадавших во время стрельбы в Новороссийске умер в больнице

Конфликт со стрельбой из огнестрельного оружия между двумя группами мужчин произошел в ночь на 9 августа в селе Васильевка на улице Мира.

В результате стрельбы четверо мужчин с ранениями госпитализировали в больницу. Несмотря на оказанную помощь, один из скончался от полученных травм. Еще трое пострадавших с огнестрельными ранениями продолжают лечение.

После конфликта задержали несколько его участников. Одному из них предъявили обвинение в убийстве. По инициативе следователей 21-летнего подозреваемого заключили под стражу.

Еще двоих участников конфликта задержали по подозрению в хулиганстве. Их также планируют заключить под стражу.

Следователи продолжают расследование этого уголовного дела. Они также приняли к производству уголовное дело о хулиганстве. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы совершения преступления. Назначили проведение баллистических, генетических, судебно-медицинских и трассологических экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21-летнего подозреваемого в убийстве мужчины в Новороссийске задержали в одной из клиник Краснодара, куда он обратился за помощью после конфликта.