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Один из пострадавших во время стрельбы в Новороссийске умер в больнице

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/odin-iz-postradavshih-vo-vremya-strelby-v-novorossijske-umer-v-bolnitse
Один из пострадавших во время стрельбы в Новороссийске умер в больнице
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Конфликт со стрельбой из огнестрельного оружия между двумя группами мужчин произошел в ночь на 9 августа в селе Васильевка на улице Мира.

В результате стрельбы четверо мужчин с ранениями госпитализировали в больницу. Несмотря на оказанную помощь, один из скончался от полученных травм. Еще трое пострадавших с огнестрельными ранениями продолжают лечение.

После конфликта задержали несколько его участников. Одному из них предъявили обвинение в убийстве. По инициативе следователей 21-летнего подозреваемого заключили под стражу.

Еще двоих участников конфликта задержали по подозрению в хулиганстве. Их также планируют заключить под стражу.

Следователи продолжают расследование этого уголовного дела. Они также приняли к производству уголовное дело о хулиганстве. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы совершения преступления. Назначили проведение баллистических, генетических, судебно-медицинских и трассологических экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21-летнего подозреваемого в убийстве мужчины в Новороссийске задержали в одной из клиник Краснодара, куда он обратился за помощью после конфликта.

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