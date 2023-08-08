Один из пострадавших в ДТП с грузовиком на Кубани юных футболистов находится в тяжелом состоянии

Смертельная авария произошла 7 августа около 13:00 на автодороге Краснодар — Ейск в Брюховецком районе.

Предварительно, 46-летний водитель грузовика двигался в сторону Ейска и выехал на полосу встречного движение, нарушив правила дорожного движения. Он столкнулся с «Газелью», в которой ехали дети из футбольной команды. В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров «Газели». Один из них скончался в машине скорой помощи.

По информации краевого минздрава, одного из пострадавших пассажиров «Газели» перевели на амбулаторное лечение, а второй находится в стабильно тяжелом состоянии. Его готовят к переводу в детскую краевую клиническую больнице.

«Губернатор Краснодарского края в своих социальных сетях призвал всех водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»: СК задержал виновника ДТП в Краснодарском крае, в котором погиб юный футболист. На водителя грузовика завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.