Один из пилотов упавшего в Ставропольском крае бомбардировщика Ту-22М3 погиб

Российский бомбардировщик Ту-22М3 упал утром 19 апреля в Красногвардейском округе Ставропольского края.

По данным губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, двоих летчиков разбившегося военного самолета госпитализировали. Сейчас им оказывают всю необходимую медпомощь.

Позже стало известно о том, что идет поиск еще двоих летчиков. Одного из них эвакуировали живым, позже он погиб.

«К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются», — написал глава Ставропольского края в Telegram.

По данным Минобороны, Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение при возвращении на аэродром базирования на Ставрополье после выполнения боевой задачи. На самолете не было боекомплекта. На земле разрушений нет. Предварительно, причиной катастрофы стала техническая неисправность, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бомбардировщик Ту-22М3 упал в Ставропольском крае. Летчики катапультировались, двоих нашли живыми и доставили в больницу. На место ЧП выехали сотрудники оперативных служб.