Один человек погиб в Туапсинском районе во время подтоплений. Четверо считаются пропавшими без вести

Об этом сообщили 13 июля в экстренных службах Краснодарского края.

По данным источника, знакомого с ситуацией, во время подтопления, вызванного ливнями, погиб один человек.

«Судьба четырех человек по-прежнему не известна», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах региона.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

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