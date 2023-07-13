Один человек погиб в Туапсинском районе во время подтоплений. Четверо считаются пропавшими без вести
Происшествия
13.07.2023 09:16
Об этом сообщили 13 июля в экстренных службах Краснодарского края.
По данным источника, знакомого с ситуацией, во время подтопления, вызванного ливнями, погиб один человек.
«Судьба четырех человек по-прежнему не известна», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах региона.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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