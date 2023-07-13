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Один человек погиб в Туапсинском районе во время подтоплений. Четверо считаются пропавшими без вести

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/odin-chelovek-pogib-v-tuapsinskom-rajone-vo-vremya-podtoplenij
Один человек погиб в Туапсинском районе во время подтоплений. Четверо считаются пропавшими без вести
Фото t.me/tuapse_info_official

Об этом сообщили 13 июля в экстренных службах Краснодарского края.

По данным источника, знакомого с ситуацией, во время подтопления, вызванного ливнями, погиб один человек.

«Судьба четырех человек по-прежнему не известна», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах региона.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

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