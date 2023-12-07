Один человек погиб и трое пострадали в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 7 декабря в 10:20 в Калининском районе на 42 км автодороги Полтавская — Новониколаевская — Пригибский.

По предварительным данным, водитель автомобиля Citroen выехал на полосу встречного движения, где это запрещено ПДД, и врезался в автомобиль ВАЗ-2107.

В результате столкновения 38-летний водитель «семерки» погиб на месте происшествия. Водитель иномарки и двое пассажиров ВАЗа пострадали, собщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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