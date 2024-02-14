Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с загоревшейся машиной в Адыгее
Происшествия
14.02.2024 07:25
Авария произошла 13 февраля в 17:57 на автодороге Ходзь — Вольное в Адыгее.
По предварительным данным, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Одна из машин после аварии съехала в кювет, опрокинулась и загорелась.
На место ДТП прибыли пожарно-спасательные подразделения. Загоревшийся автомобиль потушили. В результате аварии 1 человек погиб, еще трое получили травмы, сообщает ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.
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