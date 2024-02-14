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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с загоревшейся машиной в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/odin-chelovek-pogib-i-troe-postradali-v-dtp-s-zagorevshejsya-mashinoj-v-adygee
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с загоревшейся машиной в Адыгее
Фото t.me/mchs0101

Авария произошла 13 февраля в 17:57 на автодороге Ходзь — Вольное в Адыгее.

По предварительным данным, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Одна из машин после аварии съехала в кювет, опрокинулась и загорелась.

На место ДТП прибыли пожарно-спасательные подразделения. Загоревшийся автомобиль потушили. В результате аварии 1 человек погиб, еще трое получили травмы, сообщает ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.

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