Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе под Горячим Ключом

Авария со смертельным исходом произошла 7 сентября около 17:35 на трассе М-4 «Дон» 1395 км 200 м.

По предварительным данным, столкнулись автомобили «Нива» и BMW. В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля, 61-летний мужчина. Травмы различной степени тяжести получили четверо человек из двух автомобилей.

Точная причина столкновения, а также все обстоятельства выясняются, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

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