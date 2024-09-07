Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе под Горячим Ключом
Происшествия
07.09.2024 19:45
Авария со смертельным исходом произошла 7 сентября около 17:35 на трассе М-4 «Дон» 1395 км 200 м.
По предварительным данным, столкнулись автомобили «Нива» и BMW. В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля, 61-летний мужчина. Травмы различной степени тяжести получили четверо человек из двух автомобилей.
Точная причина столкновения, а также все обстоятельства выясняются, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
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