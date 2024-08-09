Один человек погиб и 5 пострадали в ДТП с двумя иномарками под Геленджиком

Авария произошла 9 августа на ФАД М-4 «Дон», вблизи поселка Кабардинка.

По предварительным данным, 40-летний водитель Mercedes превысил скорость. Машину занесло и он врезался в Bestune, который, нарушив правила, припарковался на обочине.

В результате аварии погиб водитель Mercedes. Водителя и четырех пассажиров Bestune, в том числе двух детей трех и четырех лет, доставили в городскую больницу города Геленджика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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