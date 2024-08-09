Эвакуатор влетел в КамАЗ возле перевала «Волчьи ворота» в Новороссийске

Авария с участием двух грузовых автомобилей произошла 9 августа в 10:00 на трассе Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, 54-летний водитель эвакуатора ехал со стороны поселка Верхнебаканского в сторону Новороссийска, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с попутным КамАЗом.

В результате ДТП пострадал водитель эвакуатора. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести в горбольницу Новороссийска. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

На место аварии прибыли спасатели муниципальной службы спасения. Очевидцы до приезда спасателей извлекли пострадавшего из кабины автомобиля. Мужчине оказали доврачебную помощь, а также отключили АКБ, написал в своем Telegram-канале начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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