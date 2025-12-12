Очный этап конкурса «Сорока» стартовал в Краснодаре

Проект создан для профессионального признания медийщиков и пиарщиков. Конкурс организовали в Доме журналистики.

Основные цели конкурса — помощь в развитии PR-стратегий, улучшение стандартов работы в коммуникационной среде и обмен опытом.

«Люди не стоят на месте. И редакции, и отдельные сообщества, включая коммерческие сообщества, развиваются, создают сегодня уникальный продукт — социально значимый и по-настоящему интересный», — отметила генеральный директор медиахолдинга «Кубань 24» Анна Минькова.

По словам жюри, в этом году работы участников значительно сильнее, чем в 2024-м.

«Проекты стали подготовленные. Люди готовятся уже более основательно, они видят, где надо защищать свой проект, где надо конкурировать с сильными проектами», — подчеркнул заместитель руководителя департамента информационной политики Игорь Стурит.

В конкурсе семь номинаций. Уже вечером 12 декабря жюри выберет лучшие проекты.

