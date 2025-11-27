Лауреатов конкурса «Триумф» наградили в Краснодаре

В Краснодарском академическом театре драмы назвали лучших профессионалов в 15 номинациях. Среди них — промышленность, медицина, образование, культура, а также медиа.

Конкурс в девятый раз проводит еженедельник «Юг Times» при поддержке Общественной палаты Краснодарского края. Обладателем Гран-при стала Анна Коваленко — руководитель центра искусственного интеллекта КубГУ. В номинации «Триумф в медиа» серебряную награду получила Ольга Киппель, руководитель «Первого радио Кубани».

«Я не знала ни о том, что у меня будет Гран-при, ни о том даже, что у меня будет золото. С первых секунд, когда начались награждения, я была просто счастлива быть здесь — рядом с такими выдающимися людьми», — сказала заведующая кафедрой анализа данных искусственного интеллекта КубГУ, руководитель Центра искусственного интеллекта КубГУ, обладатель Гран-при конкурса Анна Коваленко.

«На самом деле лауреаты даже не знают, что их кто-то номинирует. Их номинируют руководители предприятий, либо коллеги, либо отбирает экспертный совет. Поэтому я узнала об этом случайно, спасибо большое за то, что оценили», — отметила руководитель дирекции радиовещания медиагруппы «Кубань 24», серебряный лауреат конкурса в номинации «Триумф в медиа» Ольга Киппель.

Среди тех, кто вручал премии, были депутаты Госдумы, представители краевых министерств и Общественной палаты.

«Те заслуги, которые в номинациях звучали — это действительно наши люди. Люди, которые отдают себя в развитие и благополучие нашей Кубани. Поэтому всем предпринимателям в непростое время низкий поклон за их работу», — подчеркнул депутат Государственной думы от Краснодарского края Эдуард Кузнецов.

Как отметила главный редактор «Юг Times», в этом году конкурс немного изменился. Организаторы разделили номинацию «Триумф в культуре и искусстве», выделив эти два направления в самостоятельные. Впервые появилась номинация «Триумф в праве», на победу в которой претендовали руководители пресс-служб судебных и правоохранительных органов.

