Очное шествие «Бессмертного полка» в 2024 году в России снова не состоится

Об этом сообщила сопредседатель штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева 23 апреля на специальной пресс-конференции.

Она отметила, что центральный штаб «Бессмертного полка» решил не проводить акцию в России в текущем году в очном формате.

«В связи с существующими угрозами безопасности штаб «Бессмертного полка» принял решение не проводить шествие в 2024 году в очном формате», — цитирует Цунаеву РИА «Новости».

Акция «Бессмертный полк» снова пройдет в онлайн-формате. В предыдущий раз очное шествие проводили в допандемийном 2019 году. Мероприятие традиционно проводят 9 мая с 2012 года в память об участниках Великой Отечественной войны.

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