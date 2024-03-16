Очная явка на выборах президента в России превысила 45%

По данным информационного табло в ЦИК РФ на 15:14, очная явка избирателей в России составила 45,57%.

Эти данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае, за первый день голосования явка избирателей превысила 35%.

Голосование на Кубани проходит в штатном режиме, сообщили в крайизбиркоме. В регионе работают 2 тыс. 829 избирательных участков, задействовано более 34 тыс. организаторов выборов, 65 территориальных избирательных комиссий и 2 тыс. 863 участковых комиссий.

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