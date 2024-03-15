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Крайизбирком заявил об усилении охраны избирательных урн из-за порчи бюллетеней

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krajizbirkom-zayavil-ob-usilenii-ohrany-izbiratelnyh-urn-iz-za-porchi-byulletenej
Крайизбирком заявил об усилении охраны избирательных урн из-за порчи бюллетеней
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О необходимости усилить охрану избирательных урн в краевой избирательной комиссии заявили 15 марта.

В крайизбиркоме отметили, что в отдельных регионах, в том числе и на Кубани, фиксируются случаи, когда избиратели под давлением злоумышленников портят бюллетени и технологическое оборудование.

Речь идет, в том числе, о ящиках для голосования и кабинок для тайного голосования. Также путем угроз или введения в заблуждение злоумышленники могут заставить избирателей совершить иные противоправные и общественно опасные действия.

«Просим избирателей не поддаваться на провокации, а о поступлении подобных сообщений в обязательном порядке информировать органы полиции и иные правоохранительные органы.  Информируем о том, что в связи с имеющимися фактами порчи избирательных бюллетеней в ящиках для голосования предприняты дополнительные меры и усилена их охрана», — сообщает пресс-служба избирательной комиссии Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 марта на одном из избирательных участков в Сочи женщина вылила краску в урну для бюллетеней. Злоумышленницу задержали.

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