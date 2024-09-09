Очевидцы считают, что избившая подростков в Краснодаре пара заступалась за сына

В Краснодаре 31 августа во дворе ЖК на улице Кожевенной супружеская пара набросилась на местных мальчиков.

Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое взрослых тянут школьников за уши и сталкивают их головами. После мужчина поднял одного из детей и понес его в сторону своего автомобиля. Но отец мальчика подоспел вовремя — он вступил в конфликт и попытался разобраться, что случилось.

Мама мальчика, которого попытались насильно посадить в машину, сообщила, что после конфликта у сына появились проблемы с позвоночником и постоянные головные боли. Спокойно спать теперь он тоже не может. Женщина обратилась в полицию. Сосед пытался принести ей извинения и решить все миром, однако нападки со стороны его супруги не прекращаются.

«Она просто продолжает дальше каких-то знакомых подсылать, всяческие провокации устраивать. Все лето нас практически не было в комплексе, ни один из родителей не подошел к нам и не сказал, что мой ребенок что-то делает не так. Я бы с удовольствием пообщалась», — делится жительница Краснодара Яна Фетисова.

«Мы попробовали связаться со второй стороной конфликта, но на телефонные звонки они не отвечают. А домофон у них выключен», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Ангелина Доценко.

Жильцы ЖК предполагают, что супружеская пара напала на школьников, чтобы защитить своего сына. По словам соседей, ребенок имеет проблемы с сердцем, и мог подвергаться травле — дети регулярно между собой ссорятся и дерутся.

— Точно ли там все так безобидно и хорошо, я не знаю. Но говорят, что его поведение оставляет желать лучшего, и он провоцирует очень многих людей во дворе. Это то, что я о нем слышал.

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. Заявление в полицию написали четверо родителей пострадавших школьников.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», родители пострадавших мальчиков в возрасте от 8 до 10 лет рассказали, что их дети поссорились с соседским ребенком. Он пожаловался родителям и те решили разобраться с обидчиками. Супружеская пара избила детей. После мужчина грубо схватил одного из мальчиков, понес к своей машине и попытался силой посадить в нее.