Очевидцы рассказали подробности атаки беспилотников в Славянском районе

Минувшей ночью над территорией Краснодарского края силы Минобороны сбили шесть украинских беспилотников. Обломки БПЛА обнаружили на спортивном стадионе в селе Николаевка Щербиновского района. Серьезные разрушения пришлись на домовладения под Славянском-на-Кубани.

Валентин Балышев проснулся около полуночи от звука разбивающихся окон. Сразу же побежал в соседнюю комнату, проверить целы ли родители.

«Осколками усыпан пол практически в каждой комнате здания. Здесь выбита оконная рама, стекла разлетались по всей комнате, изрешетили стены и мебель. Здесь ночевали два человека, чудом ни один из осколков не задел людей», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Максим Шабалда.

Все члены семьи поспешили на улицу. Из-за попадания в дом обломков БПЛА вспыхнула крыша. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали огонь. Но несмотря на это, на восстановление единственного жилья у пострадавших уйдет не один месяц.

«Разрушено много чего, выбиты почти все двери и окна, полностью вся крыша снесена. Предложили соседи жилье, мы пока там будем жить», — делится пострадавший Валентин Балышев.

Погибших и пострадавших нет. С последствиями атаки БПЛА жителям СНТ «Заря» помогают справляться сотрудники экстренных служб. В общей сложности повреждены четыре дома, разбиты стекла нескольких машин. На восстановление здания от разрушений ушел день и у владельцев общепита.

— Везде окна вылетели, из-за сильный взрывной волны подвесные потолки повреждены.

Восстановление зданий будет курировать городская администрация.

«Поступило еще три заявки, в настоящий момент они обследуется на предмет выяснения повреждений», — говорит заместитель главы Славянска-на-Кубани Николай Ермак.

Жители СНТ сообщают, что специалисты помогают с подачей заявлений на возмещение ущерба от разрушений.

