Очевидцы рассказали подробности атаки беспилотников в Славянском районе

В Славянском и Красноармейском районах после ночного налета БПЛА пострадали четыре человека. Двое — жильцы поврежденных домов, еще двое — рабочие кирпичного завода. Комиссия уже начала оценивать масштабы ущерба.

«Этот дом уже вряд ли подлежит восстановлению, нет окон и дверей, крыши, висят лишь деревянные балки. Целыми остались несущие стены. Удар пришелся именно в эту часть жилья. От волны снесло крыши соседних домов и сам гараж. Под ногами лишь куски шифера, досок и кирпича», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Ваник Абраамян.

В теперь уже полуразрушенном доме живет Елена Даюн. Во время падения обломков она была в спальне, а муж находился в столовой. От удара полностью снесло стены и крышу дома. Мужчина не успел быстро среагировать и попал под завалы.

«Муж стонал под обломками, я его разгребла, не знаю как. Приехали службы, его нужно было перенести, был поврежден позвоночник», — рассказывает пострадавшая Елена Даюн.

Мужчину экстренно доставили в краевую больницу. По словам жены, у него поврежден позвоночник, а осколки попали прямо в голову. Ему сейчас оказывают всю необходимую помощь. Как и его соседке, она тоже получила травмы, ее госпитализировали.

В целом по Славянску-на-Кубани повреждения получили семь домовладений. Территорию, куда упали обломки БПЛА, оцепили. На местах работали оперативные и специальные службы.

«Приступила к работе специальная комиссия по оценке ущерба. Администрацией района и города будет оказана вся необходимая помощь», — отмечает заместитель главы Славянска-на-Кубани Петр Москаленко.

Также рабочие приступили к уборке завалов и помогают жильцам в восстановлении пострадавших домов. Из-за атаки беспилотников отменили занятия в детских садах, школах и учреждениях допобразования Славянска-на Кубани.

Повреждения есть и в хуторе Трудобеликовском. Здесь после атаки БПЛА образовала яма практически метр глубиной. От ударной волны в доме повреждена крыша, окна и двери. Когда Роман Оглы в 6:00 осознал, в чем дело, сразу подскочил и как глава семейства — разбудил родных. Он укрыл жену и двоих детей подальше от окон и дверей.

«После взрыва вынесло все окна и стекла. Перешли все в коридор, там посидели, как положено», — рассказывает владелец пострадавшего дома Роман Оглы.

Беспилотную опасность объявили в регионе еще накануне вечером. За ночь над территорией Краснодарского края сбили 9 БПЛА. Еще 5 дронов уничтожены над Черным морем. В двух районах повреждены более 10 домовладений. Главы районов заявили, что всем будет оказана помощь.

