Очевидцы пожара в общежитии в Белореченске рассказали подробности ЧП

Празднование дня рождение закончилось трагедией. В одном из общежитий Белореченска 27 июня тушили сильный пожар. Погибли три человека, одна из них молодая девушка. Она и двое взрослых не смогли открыть дверь на этаже и задохнулись угарным газом.

Удушающий запах дыма почувствовали жители общежития в 5:00. Житель Белореченска Федор передвигается на инвалидном кресле. Этой ночью он спал с включенным телевизором. Когда отключился свет, решил узнать у соседей, что случилось.

«Оксанка, девушка с моего этажа, говорит, что пожар. Начал спускаться, сначала сам, а потом мне парни помогли», ― рассказывает Федор.

Очаг возгорания обнаружили в квартире 61-летнего мужчины. По словам местных жителей, он злоупотреблял спиртным. Так, 26 июня пригласил к себе компанию друзей. Прошлый вечер был шумный.

«По словам очевидцев, вчера в этой квартире отмечали день рождения, а теперь остались лишь сложно узнаваемые очертания мебели, уцелела разве что металлическая посуда в духовке. Как говорят жители дома, их сосед уснул дома с сигаретой, от этого загорелись вещи, а затем и вовсе вся комната была объята пламенем», ― сообщает корреспондент Максим Шабалда.

Мужчина после того, как пришел в себя, бегал по коридору и стучал соседям, чтобы эвакуироваться, но дверь на этаже была закрыта на ключ. Каждый вечер жильцы сами ее запирали. Однако из-за густого дыма самостоятельно открыть ее не смогли. Три человека погибли от удушья.

― Я примчалась где-то в 19:00, уже тело дяди Саши лежало, девочек тоже вынесли. Вроде бы от него пожар пошел.

Соседкой 61-летнего мужчины была 18-летняя студентка. Из-за работы девушка осталась на некоторое время в общежитии. На днях собиралась уехать домой. Давать комментарии журналистам ее родственники отказались. Находиться в общежитии сейчас запрещено. Сильно пострадали стены и проводка. Некоторые люди не знали, куда им идти, но помощь предложили две гостиницы Белореченска.

«Утром рано услышал, что был пожар, обратился к людям, если нужна помощь какая-то, то здесь с удовольствием разместим», ― говорит директор гостиницы Заур Пошнагов.

По словам сотрудников гостиницы, людям будет оказана вся необходимая помощь. В свое жилье они смогут вернуться после того, как разберут завалы, а специалисты установят, что жить в общежитии безопасно.

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